Kühbauer: "Waren nicht schlechter als Salzburg!"

Rapid-Trainer Didi Kühbauer sah beim 1:2 gegen Salzburg ein Spiel nach seinem Geschmack – bis auf das Ergebnis! Kampf, Emotion, Leidenschaft, so will er seine Grün-Weißen sehen. Vom Coach gab es daher trotz des bitteren Cup-Aus in der 121. Minute Lob für die Mannschaft.