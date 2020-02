14.02.2020 12:19 Kulm-Quali wird wegen Schlechtwetters abgesagt

Gregor Schlierenzauer Bild: GEPA-pictures.com

Schlechtwetter am Kulm! Die Skiflug-Fans müssen sich in Bad Mitterndorf in Geduld üben. Die Qualifikation am Freitag wird abgesagt.