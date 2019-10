Kurios! Ersatzspieler verursacht Witz-Elfer

Kuriosum in der 2. Bundesliga: Beim Spiel zwischen Holstein Kiel und dem VfL Bochum stoppte der Kieler Ersatzspieler Michael Eberwein einen Schuss der Gäste vor dem Überqueren der Torauslinie. Die Strafe: Elfmeter.

Der Video-Assistent hatte Schiedsrichter Timo Gerach darauf aufmerksam gemacht, der schließlich regelkonform entschied. Bochums Silvere Ganvoula traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich.So kurios die Entscheidung auch war, die Unparteiischen handelten korrekt. "Bei einer Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch einen Teamoffiziellen, einen Auswechselspieler oder des Feldes verwiesenen Spieler wird das Spiel mit einem direkten Freistoß oder Strafstoß fortgesetzt", heißt es im Regelwerk.Eberwein erhielt für seine erste Ballberührung in der 2. Bundesliga zusätzlich die Gelbe Karte. Am Ende war das Ganze halb so wild, Kiel gewann die Partie 2:1.