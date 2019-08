Vor 1 ' Kuriose Trikot-Panne bei Chelseas Supercup-Pleite

Chelsea-Spielmacher Jorginho ist im europäischen Supercup gegen Liverpool ungewollt zur Lachnummer im Netz geworden. Der Italiener hatte einen falschen Namen auf seinem Trikot gedruckt.

Denn im Duell zwischen dem Champions-League-Sieger Liverpool und dem Europa-League-Gewinner hatte der Chelsea-Kicker "Jorghino" aufgedruckt. Ein peinlicher Buchstaben-Dreher der Londoner, der für Spott und Hohn im Netz sorgte.



Denn eigentlich müssten es die "Blues" besser wissen. Jorginho spielt bereits seit 2018 an der Stamford Bridge, ist auch unter dem neuen Coach Frank Lampard gesetzt.



Dem 27-Jährigen schien es egal zu sein. Jorginho lieferte auch mit falschem Namen eine starke Partie ab, verwertete den Elfmeter zum 2:2-Ausgleich in der 101. Minute eiskalt, genauso wie seinen Strafstoß im Elfmeterschießen.



Teamkollege Tammy Abraham scheiterte mit dem letzten Penalty am Liverpool-Schlussmann Adrian. So setzten sich die "Reds" nach einem 1:1 nach 90 Minuten und einem 2:2 nach 120 Minuten mit dem Gesamtscore von 7:6 im Elferschießen durch. (wem)