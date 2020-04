Kurioser Drogenfund in Wiese überrascht Polizei

Unbekannte haben am Wochenende im Grenzbereich der Schweiz zu Deutschland einen Rucksack mit Kokain deponiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurioser Drogenfund in der Schweiz! Ein Angehöriger der Militärpolizei hat im Rahmen von Grenzschutzkontrollen der Eidgenössischen Zollverwaltung am Sonntagvormittag in der Wiese in Kreuzlingen einen schwarzen Rucksack aufgefunden. Der Fundort liegt zwischen dem Fußballplatz Döbeli und der Grenzbachstraße in Konstanz neben dem Grenzwall im Bereich der Landesgrenze.Bei der Kontrolle des Inhaltes entdeckte der Militärpolizist mehrere Pakete mit Drogen, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heißt. Abklärungen durch die Kantonspolizei Thurgau ergaben, dass es sich um rund drei Kilo Kokain im Wert von zirka 280.000 Euro handelt.Laut den bisherigen Erkenntnissen der Polizei muss der Rucksack in der Nacht zum Sonntag deponiert worden sein. Die Schweizer Polizei hat die Ermittlungen übernommen und ersucht um sachdienliche Hinweise. Dass sich der Täter meldet, ist allerdings unwahrscheinlich...