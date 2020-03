Kürt die UEFA den LASK zum Meister in Österreich?

Der LASK ist Fußball-Meister in Österreich! Laut Gerüchten könnte die UEFA schon am Dienstag diese Sensation perfekt machen.

Am Dienstag hat die UEFA angekündigt, angesichts der Coronavirus-Pandemie über die Fortführung des Fußballs in Europa zu entscheiden. Was passiert mit der EURO 2020? Wie geht es im Europacup weiter? Und wer wird Meister in seiner nationalen Liga?Noch vor der Entscheidung brodelt es in der Gerüchteküche. Laut der spanischen Zeitung "AS" könnte die UEFA alle derzeitigen Tabellenführer quer durch Europa zum Meister küren. Für Österreich würde das bedeuten: Der LASK wäre Meister!Die Sensation und der zweite Meistertitel für die Linzer nach 1965 wären somit perfekt. Für die vor Saisonbeginn noch unbesiegbar scheinenden Salzburger würde nur Platz zwei herausspringen – auf Platz drei würde Rapid folgen. Und würde es als Absteiger den aktuellen Letztplatzierten treffen, müsste St. Pölten den bitteren Gang in die zweite Liga antreten.Die UEFA soll sich dabei an einem historischen Beispiel orientieren: 1999 wurde Partizan Belgrad nach dem Ausbruch der Balkan-Kriege vorzeitig zum jugoslawischen Meister ernannt.