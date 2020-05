07.05.2020 9:27 LIVE – Kanzler Kurz spricht über internationale Konferenz

Am Mittwoch führte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine erneute Videokonferenz mit internationalen Amtskollegen. Am Donnerstag berichtet er in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Gespräche.