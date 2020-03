LASK-Boss rudert nach Kritik an Regierung zurück

LASK-Präsident Siegmund Gruber übte vor dem Europa-League-Hit gegen Manchester United Kritik an der Regierung wegen der Coronavirus-Maßnahmen. Jetzt entschuldigt er sich.

LASK-Präsident Siegmund Gruber rudert nach seiner Kritik an der Regierung vor dem Geisterspiel auf der Linzer Gugl im Europa-League-Heimspielhit gegen Manchester United zurück. Der 46-Jährige hatte aufgrund der Maßnahmen im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus das Vorgehen der heimischen Entscheidungsträger in Frage gestellt.Der 46-Jährige entschuldigt sich nun in einer offiziellen Aussendung für seine Kritik und zeigt Reue:"Mit meinem damaligen Wissensstand habe ich im Vorfeld des Europa-League-Spiels gegen Manchester United den kurz vor der Begegnung veröffentlichten Erlass der Bundesregierung noch bemängelt. Auf Grundlage der uns nun vorliegenden Fakten muss ich allerdings einräumen, dass meine Kritik unangebracht war. Ich möchte mich daher entschuldigen und betonen, dass die gesetzten Maßnahmen der Regierung richtig und essenziell sind", gibt Gruber den Fehler zu.Dieser hatte bei der Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch noch gemeint: "Ich glaube nicht, dass wir das Spiel ohne Zuschauer über die Bühne bringen hätten müssen. In Leipzig ist vor 42.000 Leuten gespielt worden, in Frankfurt wird noch gegen Basel gespielt."Auch die maximal erlaubte Zahl von Menschen bei der Partie war ihm ein Rätsel. "Das kann keiner erklären", meinte er. "In Deutschland haben wir 1.000. Wenn man das durch zwei dividiert, sind wir in Österreich auf der sicheren Seite."