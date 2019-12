Euphorie in Linz! "Platz eins ist für die Ewigkeit"

Vor fünf Jahren spielte der LASK noch in der Regionalliga. Jetzt ziehen die Linzer als Gruppensieger in die K.o.-Phase der Europa League. Die Stimmen von der Gugl:

Mit einem rauschenden 3:0-Erfolg über Sporting Lissabon war es amtlich: Der LASK steigt als Nummer eins der Europa-League-Gruppe D in die K.o.-Phase auf – und das nach Spielen gegen Topteams wie Sporting, PSV Eindhoven und Rosenborg Trondheim!"Wir werden erst in ein paar Jahren begreifen, was das bedeutet", erklärte LASK-Trainer Valerien Ismael nach der jüngsten Galavorstellung auf europäischer Bühne. "Danke an die Mannschaft, Platz eins ist für die Ewigkeit." Auch Regisseur Peter Michorl schien überwältigt von Erreichten. "Niemand hätte gedacht, dass wir diese Gruppe gewinnen können. Aber wir haben es verdient, waren fast immer die bessere Mannschaft", wusste der 24-Jährige. Torschütze und Kapitän Gernot Trauner fand in der Stunde des Triumphs aber auch mahnende Worte: "Die Entwicklung des LASK ist enorm, ein Wahnsinn, wo wir jetzt stehen. Das darf aber nicht selbstverständlich werden, wir müssen immer weiter machen."Den Gegner für das Sechzehntelfinale der Europa League werden die Oberösterreicher bei der Auslosung am 16. Dezember erfahren. "Egal, wer in der nächsten Runde kommt, wir wollen weiterkommen", sagt Michorl bereits an. Ismael: "Einen Wunschgegner gibt es nicht. Wir wollen weiter wirbeln in Europa – ob in Frankreich, England oder Deutschland ist egal."