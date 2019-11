LASK feiert Kabinenparty: "Holen wir den Pokal!"

Kabinen-Party beim LASK! Mit dem 2:1-Auswärtssieg bei Rosenborg Trondheim fixierten die Oberösterreicher am Donnerstagabend den Europa-League-Aufstieg. Samt wilder Feier.

Dritter Sieg in der Gruppenphase, damit fix im Sechzehntelfinale! Der LASK schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Deshalb durfte im kalten Trondheim auch so richtig gefeiert werden. Samt mittransportiertem Bier vom Sponsor Zipfer. Und "Sängerknabe" Marko Raguz.Denn der Stürmer ergriff im Spielerkreis in der Kabine das Wort, setzte zum mittlerweile legendär gewordenen Spieler-Gesang an, wasmitfilmte."Erste Runde Bukarest, zweite Runde Rom. In Kopenhagen schellt das Telefon. Vielleicht nach Rotterdam, vielleicht nach Mailand. Vielleicht nach Teneriffa eine Woche Standstrand", grölten die hüpfenden Linzer durch die Katakomben des Rosenborg-Stadions. Gefolgt von "Europokal, Europokal!"Damit stimmten sich die vorzeitig für die K.o.-Phase qualifizierten Oberösterreicher auch schon für das Frühjahr ein. Da soll es dann weitergehen, wie Raguz in der dritten Strophe ungeniert kundtat. Der LASK greift nach den Sternen."Dann geht?s nach England, über den Kanal. Und in Manchester holen wir den Pokal", grölte Österreichs Vizemeister weiter. Blöd nur, dass das Finale der Europa League jedenfalls im polnischen Danzig stattfindet...