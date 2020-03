LASK, Salzburg, Rapid? Computer berechnet Titel

Das Coronavirus zwingt den Fußball zu einer langen Pause. Dennoch lässt sich schon jetzt berechnen, wer am Ende die Nase vorn haben wird.

Bayern und Barca jubeln

Holt der LASK den ersten Meistertitel seit 1965? Oder setzt sich Salzburg zum siebenten Mal in Folge die Krone auf? Oder aber gelingt Rapid die große Aufholjagd?Fragen, die so schnell nicht beantwortet werden. Zumindest nicht auf dem Platz. Denn am Computer lässt sich sehr wohl berechnen, wie die Saison tendenziell ausgeht.Die holländische Firma Hypercube entwickelte eine Methode, um per Hochrechnung den Ausgang der Liga zu simulieren. Gefüttert mit unzähligen Daten, ergibt sich für Österreich folgende Tabelle:Salzburg holt zu 58,9 Prozent den Titel – obwohl man nach dem Grunddurchgang sechs Zähler hinter dem LASK liegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Linzer das Rennen machen, liegt bei 40,2 Prozent. Und Rapid? Die Hütteldorfer sind quasi chancenlos. Die Chancen auf eine erfolgreiche "Mission 33" liegen bei 0,8 Prozent.In England liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Liverpool den Titel holt, bei 100 Prozent. Bei 25 Punkten Vorsprung wenig verwunderlich. Paris Saint-Germain hat in Frankreich laut Mathematikern ebenfalls nichts zu befürchten.Interessant: Obwohl das Meister-Rennen in Deutschland, Spanien und Italien relativ eng ist, gibt es klare Titel-Favoriten: Bayern München (83,8 Prozent), Barcelona (75,4 Prozent) und Juventus Turin (83,3 Prozent).