LASK stolz auf 0:0, aber: "Es geht noch besser!"

Hut ab vor dem LASK! Der Vizemeister hielt in der Europa League toll mit dem holländischen Vizemeister PSV Eindhoven mit - am Ende wurde es ein 0:0. Wir haben die Reaktionen für euch!

"Den Punkt nehmen wir mit. Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel, sie haben uns wirklich Probleme bereitet. Es ist nicht alles optimal gelaufen, wir haben einen hervorragenden Tormann, der uns alles gehalten hat. Fußball kann hart sein, vier Punkte zur Gruppen-Halbzeit sind okay. Es ist alles offen.""Das Ergebnis ist in Ordnung. Wir nehmen den Punkt gerne mit, die Leistung ist ausbaufähig. Wir hatten auch Glück bei den beiden Lattentreffern. Am Anfang haben sie uns überrollt, man muss die Stärke des Gegners anerkennen. Zu Hause wollen wir zeigen, dass wir es spielerisch besser können. Am Ende können wir zufrieden sein.""Es waren ein paar Szenen dabei, in denen ich gut gehalten habe. Aber ich muss die Leistung der Mannschaft hervorheben. Wir haben gewusst, dass sie in Heimspielen sehr stark sind, das haben sie gezeigt. Mit ein bisschen Glück hätten wir auch einen reinhauen können. Natürlich will man dann mehr, aber wir lassen die Kirche im Dorf. Wir haben einen Punkt bei einer internationalen Topmannschaft geholt.""Wir können froh sein, dass wir einen Punkt mitgenommen haben. Wir haben uns reingekämpft. Auf beiden Seiten gab es gute Torchancen. Wir fahren zufrieden nach Hause. In der Gruppe ist alles möglich, die Heimspiele werden dann entscheidend sein."