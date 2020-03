Lazio-Stürmer sekkiert sein Baby mit Nudeln

Für Lazio Rom kam die Coronakrise gerade zum falschen Zeitpunkt. Die Blauen aus der "ewigen Stadt" haben sich bin auf einen Punkt an Serienmeister Juventus herangeschoben, nun heißt es abwarten. Mit seinen Toren ist auch Ciro Immobile ein Garant dafür, dass die Laziali so weit oben stehen.

Mit 27 Toren und 7 Assists in der Serie A ist Immobile nicht zu stoppen gewesen - nur vom Coronavirus!So sitzt auch der 30-jährige Knipser mit seiner Familie zu Hause in Quarantäne. Bei seinem Baby zeigt sich der Italiener aber (absichtlich) nicht so treffsicher.Während das Kleinkind sehnsüchtig auf die ein oder andere Nudel wartet, landet "das Flugzeug" aber immer nur beim Lazio-Striker. Sehr fies! Das sagt auch der schockierte Blick seines Sohnes!