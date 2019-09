Klagenfurt baut Spitze aus – Debüt-Sieg für Mählich

Austria Klagenfurt baut die Führung in der 2. Liga weiter aus. Nach einem 2:1-Erfolg beim Verfolger GAK beträgt die Tabellenführung der Kärntner bereits vier Punkte. Roman Mählich gewann sein Debüt als Lustenau-Coach.

In Graz wurde Hütter zum Matchwinner für die Klagenfurter. Der Kapitän schoss das Team von Robert Micheu mit einem Doppelpack (27., 49.) zum fünften Saisonsieg. Hackinger hatte den GAK in der 22. Minute in Front gebracht.Damit bleiben die weiterhin als einziges Team ungeschlagenen Klagenfurter an der Tabellenspitze, vier Punkte vor dem ersten Verfolger Horn. Der GAK ist Fünfter.Die Horner holten bei Lafnitz einen 0:2-Rückstand auf, gewannen mit 3:2. Hausjell (24.), Stefel (41.) und Toth (56.) schossen die Waldviertler zum Sieg. Varga (15.) und Lichtenberger (20.) hatten Lafnitz zuvor in Front gebracht.Aufstiegs-Kandidat Ried feierte einen 3:1-Prestigeerfolg im Oberösterreich-Derby gegen die Juniors OÖ. Reifeltshammer (15.), Grüll per Elfmeter (61.) und Kerhe (89.) trafen für die Innviertler. Reyes hatte in der 31. Minute ausgeglichen. Auf die Tabellenspitze fehlen den Riedern vier Punkte.Einen Trainer-Effekt gab es bei Austria Lustenau. Die Vorarlberger gewannen das Debüt unter Coach Roman Mählich gegen Blau Weiß Linz mit 2:1. Es war der erste "Dreier" nach vier sieglosen Spielen. Mayer (16.) und Morys (40.) ließen die Vorarlberger jubeln, Schubert hatte in der 33. Minute verkürzt. Damit schoben sich die Lustenauer auf Rang neun vor.Mit einem 1:1-Remis gegen Amstetten hängte Kapfenberg die Rote Laterne an den Verteilerkreis. Bingöl (71.) brachte den Obersteirern mit dem Ausgleichstreffer den zweiten Saisonpunkt. Maderner hatte die Niederösterreicher in der 64. Minute per Elfmeter in Führung gebracht.