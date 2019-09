Leclerc top! Mercedes in Sotschi weit zurück

Im ersten Training für den Sotschi-Grand-Prix gab Ferrari den Ton an. Charles Leclerc fuhr Bestzeit. Die Silberpfeile hatten großen Rückstand.

Mercedes gewann nur eines der letzten fünf Formel-1-Rennen. Das Sotschi-Wochenende beginnt für die Dominatoren des Saisonstarts ebenfalls nicht nach Wunsch. Im ersten Training landeten Valtteri Bottas (+ 0,736 Sekunden) und Lewis Hamilton (+ 0,949) mit großem Rückstand Vierter und Fünfter wurden.Charles Leclerc sicherte sich in Russland die erste Bestzeit. Der Ferrari-Pilot zeigte sich in ersten Interviews reuig. Er hatte beim Vettel-Sieg in Singapur via Teamfunk Unmut über die Teamtaktik geäußert. Jetzt schlägt er mit starker Trainingsleistung auf.Red-Bull-Pilot Max Verstappen (+ 0,082) schob sich am Freitagvormittag zwischen Leclerc seinen Ferrari-Kollegen Sebastian Vettel (+ 0,543), der Dritter wurde.Für eine Schrecksekunde sorgte Renaults Daniel Ricciardo rund 30 Sekunden vor Sessionende. Er verlor die Kontrolle über seinen Boliden und krachte in den Reifenstapel. Er blieb unverletzt.