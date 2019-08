Lego beeindruckt Fans mit detailreichem Baumhaus

Fans sind von dem Lego-Set, das am 1. August erschienen ist, begeistert und zeigen ihre Interpretationen des Baumhauses auf Instagram.

Lego setzt auf Nachhaltigkeit

Lego Ideas

Mit Lego zu spielen, ist nicht nur Kindern vorbehalten. Auch Erwachsene erfreuen sich immer mehr an den bunten Steinen, wenn sie mal nicht drauf treten. Die neueste Kreation, ein Baumhaus das aus 3.036 Teilen besteht, lässt dank der vielen zu entdeckenden Details die Herzen der Fans höher schlagen.In den sozialen Media präsentieren Lego-Begeisterte die fertigen Kunstwerke und ihre Neuinterpretationen des Baumhauses. So erhält manch ungeahnter Gast Zugang zu dem grünen Paradies.Dem dänischen Unternehmen war bei diesem Set die Nachhaltigkeit besonders wichtig. Mit Pflanzenelementen, die aus Polyethylen auf Pflanzenbasis gefertigt wurden, will Lego ein besseres Bewusstsein für die Umwelt schaffen.Lego-Fans sind vor allem aber wegen den kleinen Details, die sich überall in dem Set verstecken, von dem Baumhaus beeindruckt.Bei der Rubrik "Lego Ideas", unter dem auch das Baumhaus geführt wird, handelt es sich um Fan-Kreationen, die von dem Unternehmen umgesetzt werden. Liebhaber können ihre Ideen einreichen, die innerhalb einer bestimmten Zeit 10.000 Stimmen erhalten müssen um von einer Jury bewertet zu werden. (rhe)