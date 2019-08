Lehrer-Mangel in Mathe, Chemie und Informatik

Das neue Schuljahr steht kurz bevor und startet am 2. September, trotzdem sind derzeit nicht alle Lehrer-Stellen besetzt.

"Zusatzqualifikationen benötigt"

Die Wiener Bildungsdirektion sucht dringend AHS/ BMHS-Pädagogen für die Fächer Mathematik, Chemie, Physik und Informatik."Oft werden hier Zusatzqualifikationen benötigt, etwa die Betreuung der IT am Standort, oder die Stelle ist mit zusätzlichen Tätigkeiten verbunden", so Bildungsdirektor Heinrich Himmer.Er versichert, dass trotzdem alle Stunden gehalten werden. Zudem mangelt es an Unterrichtspersonal für Elektrotechnik, Maschinenbau und Kochen. (red)