Leichtes Plus an Europas Börsen; Bitcoin abgestürzt

Der österreichische Aktienindex ATX ist Freitagfrüh mit einem leichten Plus gestartet. Auch andere europäische Börsen entspannten sich zu Tagesbeginn leicht.

Nach den schmerzhaften Kursabstürzen seit Wochenbeginn starteten die europäischen Börsen am Freitag zumindest mit einem leichten Plus. Der ATX in Wien startete bei rund 3.860 Punkten und damit einem leichten Plus von rund einem Prozent. Der deutsche DAX startete mit rund 9.260 Punkten und damit einem leichten Plus von knapp 3 Prozent.In Ostasien setzt sich der Kurssturz dafür fort. In Tokio sackte der Nikkei-Index kurzzeitig um mehr als zehn Prozent ab. Etwas später lag der japanische Leitindex bei einem Minus von acht Prozent, was 17.081,14 Punkten entsprach. In Hongkong rutschte der Hang-Seng-Index um 6,2 Prozent auf 22.809,38 Punkte ab.Der US-Aktienindex Dow Jones büßte am Donnerstag 9,99 Prozent ein und landete bei etwa 21.200 Punkten. Das war der stärkste Verlust seit dem Börsencrash von Oktober 1987.Noch wesentlich schlimmer erwischte es Bitcoin. Die bedeutendste Kryptowährung verlor innerhalb von 24 Stunden ein sattes Drittel ihres Wertes. In der Nacht auf den Freitag sackte sie unter die Marke von 4.000 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit rund einem Jahr.Bitcoin und die weiteren Kryptowährungen befinden sich bereits seit dem Wochenende auf Talfahrt. Noch im Februar hatte die Kryptowährung bei einem Jahreshoch von rund 10.500 Dollar notiert.