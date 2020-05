Leipzig-Star Laimer: "Habe keine Angst vor dem Virus"

Am 16. Mai nimmt RB Leipzig mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg wieder den Spielbetrieb auf. ÖFB-Legionär Konrad Laimer kann es kaum noch erwarten.

"Das ist ein kleiner Sprung zurück zur Normalität. Ich freue mich, dass ich das machen kann, was mir am meisten Spaß macht", blickt Leipzig-Star Konrad Laimer dem "Re-Start" der deutschen Bundesliga im "Bild live"-Interview voller Vorfreude entgegen.Sorgen um seine Gesundheit macht sich der 22-Jährige, der sich auch im Mittelfeld der österreichischen Nationalmannschaft ein Stammleiberl erspielt hat, keine: "Ich persönlich habe keine Angst vor dem Virus. Ich halte mich an alle Schutzmaßnahmen, die vorgeschrieben sind."Laimer verrät weiters, wie sein Klub das Coronavirus ins Abseits stellen will: "Es gibt gewisse Regeln. Wir haben im Verein gute Lösungen gefunden und halten uns einfach an die ganzen Sachen, die vorgeschrieben sind. Wir haben alle drei Tage einen Test. So können wir uns sicher sein, dass das in der Mannschaft nicht rumgeht."Ein Urteil, ob die Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu früh kommt, will er nicht fällen: "Das ist nicht meine Entscheidung, die müssen andere treffen. Ich bin einfach nur ein Fußball-Spieler. Ich hoffe, dass ein bisschen Normalität für uns zurückkommt."