Lenker (18) kracht in Ampel und landet auf Bahngleisen

Mit Probeführerschein und 0,84 Promille legte ein 18-Jähriger am Samstagabend den Bahnverkehr in Purgstall (Bez. Scheibbs) lahm.

Ein Alko-Unfall sorgte am Samstagabend in Purgstall an der Erlauf für eine 40-minütige Sperre des Bahnverkehrs. Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Scheibbs war in die Ampelanlage der beschrankten Eisenbahnkreuzung gekracht und kam mit dem Fahrzeug mitten auf den Bahngleisen der Erlauftalbahn zum Stillstand.Der 18-Jährige wurde beim Unfall nicht verletzt und nahende Züge konnten rechtzeitig gestoppt werden. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde von der Feuerwehr von den Gleisen geborgen. Der ÖBB-Zugsverkehr musste bis 19:00 Uhr eingestellt werden.Beim Probeführerscheinbesitzer wurde ein Alkotest durchgeführt und ein Wert von 0,84 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und er wird der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs angezeigt.