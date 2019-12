08.12.2019 10:57 Lenker (45) krachte frontal in Brückenpfeiler – tot

Das Auto wurde beim Aufprall völlig demoliert. Bild: FF Wolfpassing

Tragischer Unfall in Königstetten: Ein Lenker krachte ungebremst in einen Brückenpfeiler, erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.