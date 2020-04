Lenker (48) überholt trotz Verbot und erfasst Radler

In Wilhelmsburg ignorierte ein Lenker (48) am Freitag Sperrlinie und Überholverbot. Ein schuldloser Radfahrer (42) wurde deshalb schwer verletzt.

Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld war am Freitag gegen 5:50 Uhr mit seinem Auto auf der B20 in Fahrtrichtung Traisen unterwegs. Dabei dürfte er im Freiland zwischen Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) und Göblasbruck den vor ihm fahrenden Pkw trotz Sperrlinie und Überholverbot überholt und dabei einen entgegenkommenden Radfahrer zu spät wahrgenommen haben.Der 42-jährige Radfahrer aus dem Bezirk Lilienfeld wurde von der linken Fahrzeugseite des entgegenkommenden Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Beim Versuch dem Radfahrer auszuweichen, kam es auch zur seitlichen Kollision mit dem überholten Pkw, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden.Der Radfahrer erlitt Blessuren und eine Fraktur am linken Unterarm und wurde nach der Erstversorgung vor Ort in das Landesklinikum Lilienfeld verbracht. Die Alkotests verliefen bei allen Beteiligten negativ.