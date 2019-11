Lenker überschlug sich mit Auto, starb am Unfallort

Tragischer Unfall am Montag bei Jetzelsdorf im Bezirk Hollabrunn: Ein 60-Jähriger kam mit seinem Auto von der Straße ab, verlor beim Unfall sein Leben.

Ein 60-Jähriger aus der Region kam am Mittwoch gegen 13:15 Uhr kurz vor Jetzelsdorf mit seinem Auto von der B303 ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf einer Grünfläche zur Straßenböschung am Dach zum Liegen.Rettung, Notarzt und Feuerwehr rückten sofort zur Menschenrettung aus, konnten den Mann auch schnell aus dem Wrack befreien, doch schlussendlich kam jede Hilfe zu spät. Der 60-Jährige erlag wenig später noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.Die beiden ausgerückten Feuerwehren, die während des Einsatzes für Brand- und Sichtschutz gesorgt hatten, mussten im Anschluss noch das Wrack aus der Wiese bergen und gesichert abstellen. Der tragische Einsatz dauerte etwas mehr als eine Stunde.