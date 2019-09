Leserin entdeckt riesigen Kothaufen in Wiener U2

Bild: Leserreporter

Eine "Heute"-Leserin machte einen ekelhaften Fund in der U2 der Wiener Linien. Im Wagon lag ein braunes Würstchen direkt auf dem Sitz einer Vierer-Bank.

Die "Heute"-Leserin Nadine kann es immer noch kaum glauben, was sie am Mittwoch in der Früh gegen 07.45 am Weg in die Uni entdeckte: Nur drei Sitze weiter lag ein riesiger Kothaufen direkt auf der Sitzfläche in der U2 in Richtung Karlsplatz.



Gesehen hat sie aber niemanden, der für das braune Riesenwürstchen verantwortlich ist. Bei der Station Praterstern musste der Zug allerdings als Sonderzug weitergeführt werden.