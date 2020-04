Zuseher battlen sich ganze Nacht um Wendlers "Egal"

Ironie ist, das Wendlers Hit niemandem #Egal ist. Die ganze Nacht tobte wegen des Songs ein Voting-Krieg auf der RTL-Homepage.

Songs, die man sich Schönsaufen muss

Zuschauer müssen entscheiden, ob "Egal" gespielt wird

Wendler-Song startete mit großem Vorsprung

Daniel Hartwigs Egal-Button begeisterte Zuschauer

Running Gag amüsierte

Wendler-Hasser und Wendler-Fans blieben nach der Ausstrahlung von "Let's Dance" am Freitag nach Mitternacht sitzen, keiner wollte nachgeben. Die ganze Nacht wurde geklickt, um die anderen nicht gewinnen zu lassen.Wie es dazu kam? RTL hat für die kommende Sendung einen Discofox-Marathon auf dem Tanzplan. Für alle, denen das nichts sagt: Discofox-Songs sind jene, die man in Schihütten, Bierzelten und am Ballermann auf Mallorca hört. Sie sind zwar kein Ohrenschmaus, aber die Texte lassen sich auch noch mitgröhlen, wenn man schon wahlweise 15 Jagatee, 10 Maß Bier oder drei Meter Klaren intus hat.RTL hat sich etwas Besonders perfides ausgedacht. Der Sender schlug vor, die Tänzer zu Wendlers "Egal" auf die Tanzfläche zu schicken. Ob das wirklich passiert, entscheiden die TV-Zuschauer zuhause per Mausklick. Ein heißer Kampf ums Voting entbrannte mitten in der Nacht.Der Sender stellte 16 Songs zur Wahl, darunter Klassiker wie Heinos "Blau blüht der Enzian" oder "Rudi das Rüsselschwein" von Dicht und Doof. Solang "Let's Dance" im TV lief, lag "Egal" bei bis zu 40 Prozent der Stimmen.Das lag aber hauptsächlich nicht an Wendler-Fans. Schuld war eher wahrscheinlich Moderator Daniel Hartwig. Denn der hatte in der Sendung einen Knopf. Einmal gedrückt, wurde "Egal" angespielt. Hartwig betätigte ihn oft und mit viel Begeisterung.Die Zuschauer fanden den Running Gag zum Schreien komisch. Doch der Song spaltet die Zuschauer. Er ist irgendwo zwischen 'so schlecht, dass er schon wieder lustig ist' und 'geht sich gar nicht aus' angesiedelt, wie auch die Reaktionen auf Twitter beweisen. Viele wollen unbedingt Wendler-Freundin Laura Müller zur Nummer ihres Liebsten tanzen sehen.Aber weil so viele Menschen das Lied abgrundtief hassen, stimmen sie lieber für jeden anderen Song, solang es nicht der von Wendler ist. Stunden später lag das Ergebnis nur noch bei 19 Prozent für Wendler (Stand: 18.4., 5 Uhr Früh).Ob sich die Wendler-Hasser durchsetzen werden, wird sich erst zeigen. RTL hat kein Ablaufdatum für die Abstimmung angegeben. Wie es ausgegangen ist, wird sich im Laufe der Woche, spätestens aber bei der nächsten Show am Freitag weisen.