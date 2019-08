Lewandowski verlängert "zu 95 Prozent" bis 2023

Robert Lewandowski Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Die Bayern sind zwar "nur" mit vier Punkten aus zwei Spielen in die Bundesliga gestartet, nach der 3:0-Machtdemonstration gegen Schalke herrscht sofort Euphorie. Auch, weil Hattrick-Hero Robert Lewandowski über seine Zukunft entschieden hat.

Der Pole schoss bislang alle fünf Bayern-Tore in dieser Liga-Saison, die Tormaschine soll auch weiterhin so geschmiert laufen in München.



Die Bayern haben dem 31-Jährigen einen neuen Vertrag bis 2023 vorgelegt, den der Sturmtank auch unterschreiben wird. Zum Ende des Arbeitspapiers wäre "Lewa" 35, man kann das Angebot durchaus als "Renten-Vertrag" betrachten.



Lewandowski selbst grinst nach seinem Triplepack auf Schalke in die Sky-Kameras: "Zu 95 Prozent wird's was!" (PiP)