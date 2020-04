Ligafußball bald im Auto-Kino am Stadionparkplatz?

Weltweit zerbrechen sich Fußballvereine den Kopf, wie sie trotz Corona-Krise Fans an möglichen Spielen teilhaben lassen können. In Salzburg könnte der Stadionparkplatz zum Autokino umfunktioniert werden.

An diese Alternative zu einem Stadionbesuch, der in Zeiten der Coronavirus-Pandemie untersagt ist, denkt laut "Kronen Zeitung" Österreichs amtierender Fußballmeister Red Bull Salzburg nach.Die Fans sollen mit ihren Autos auf den Parkplatz vor der Arena fahren dürfen, wo die Spiele auf LED-Leinwänden übertragen werden. Bis zu 1.000 Fans sollen die Action auf dem Rasen dadurch im Autokino live mitverfolgen können.Bevor es so weit ist, müssen aber noch einige Fragen abgeklärt werden: Lassen sich diese Übertragungen mit den TV-Rechten unter einen Hut bringen? Welche Auflage wird es von Bund, Land oder auch der Polizei geben? Und wie sieht es mit Hupkonzerten nach einem Torerfolg aus? Dürfen diese eine gewisse Lautstärke nicht überschreiten?Und über allem schwebt noch die eine, wichtigste Frage: Wird die heimische Bundesliga in dieser Saison überhaupt noch einmal angepfiffen? Noch fehlt das "Okay" der Bundesregierung zum Geisterspiel-Konzept der Liga...