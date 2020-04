"Heute"-Experte Peter Pacult: Liga-Start zu früh?

Mit der Rückkehr auf den Platz kehrt bei Klubs und Fans die Hoffnung zurück, die Saison doch noch fertigspielen zu können. Nicht alle aber sind mit dem zu erwartenden dichten Programm glücklich.

Trainingsauftakt beim LASK

Teilweise verständlich. Nur "englische" Runden mit Spielen im Drei-Tage-Rhythmus wären für die Spieler tatsächlich nur schwer verkraftbar. Hier ist die Liga gefordert, zumindest einmal eine einwöchige Pause nach fünf Runden zu fixieren.Dann ist das Programm machbar, ähnlich wie in einem Herbst mit Liga, Pokal und Europacup. Dann zeigt sich auch, welcher Spieler in der Pause an seiner Ausdauer gearbeitet hat, wer mehr als vom Klub vorgeschrieben trainiert hat.Eine mentale Überlastung im Wettkampf befürchte ich nicht. Mir war als Aktiver das Spiel immer lieber als das Training. Wichtig ist jetzt, die Zeit bis zum Anpfiff zu nutzen. Da verstehe ich nicht, warum nicht alle Vereine bereits am ersten erlaubten Tag wieder am Platz waren.Organisation und Ablauf hätte man sich in Deutschland abschauen können, dort wird seit drei Wochen in Gruppen trainiert. Die übrigens kein Nachteil sind, als Trainer habe ich so mehr Kontrolle über den Einzelnen, kann auch viel mit dem Ball arbeiten. Und wer kicken konnte, hat es in der Pause nicht verlernt