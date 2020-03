Liga-Verschiebung: Wie lange gelten alte Verträge?

Durch die Verschiebung der Fußball-EM um ein Jahr hat sich für die europäischen Fußball-Ligen ein Zeitfenster aufgetan, um die Saison zu einem späteren Zeitpunkt fertig zu spielen. Doch was bedeutet das für die Spielerverträge, die im Sommer auslaufen?

In der Bundesliga alleine enden 119 Arbeitspapiere mit dem 30. Juni 2020, doch Sportanwalt Wolfgang Rebernig gibt gegenüber der APA Entwarnung. "International ist es so, dass das Auslaufen von Verträgen bis zum neuen Enddatum der Saison verlängert wird."Die Verträge, die im Sommer auslaufen werden, gelten also bis zum letzten Pflichtspiel der Saison. Dennoch wird sich für die Klubs ein Problem auftun: die Leihverträge!"Selbst wenn sich die drei Parteien - der Spieler und die beiden Klubs - einigen, gibt es verbandsrechtliche Regeln, die sich nicht so leicht aushebeln lassen", erklärt der Jurist aus Wien.Die Klubs hoffen auf ein Einschreiten der FIFA - eine Ausnahmeregel aufgrund der Coronakrise soll hier Abhilfe verschaffen.Auch die Transferzeit könnte in dieser Hinsicht spannend werden. Denn dann stellt sich die Frage, wie lange ein Spieler, der schon bei einem neuen Klub unterschrieben hat, dann noch für seinen alten Verein auflaufen soll. Auch hier hoffen die Klubs auf eine Sonderregelung seitens des Weltverbands.