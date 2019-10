Mann fährt Frau an und tötet sie mit Axt

Am Freitagmorgen ist in Limburg eine Frau getötet worden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften steht im Einsatz.

Einem 34-jährigen Mann wird vorgeworfen, am Freitagmorgen in Limburg seine 31-jährige Ehefrau getötet zu haben. Die Polizei geht dabei von einem Beziehungsdelikt aus.Laut Zeugen soll der Mann um 8.25 Uhr mit einem Audi in der Weiersteinstraße die Frau zunächst angefahren haben. Die 31-Jährige war zu diesem Zeitpunkt zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs.Anschließend habe der Mann sein Fahrzeug verlassen und mit einem Gegenstand auf die am Boden liegende Frau eingeschlagen. Die "Frankfurter Neue Presse" schreibt, dass es sich dabei um eine Axt gehandelt haben soll.Die Frau wurde beim Angriff so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort verstarb. Die Polizei konnte den Mann noch am Tatort festnehmen. Er leistete dabei keinen Widerstand. Spezialisten der Kriminalpolizei haben am Tatort die Spurensicherung aufgenommen.(fss)