Bäder und Thermen ab Donnerstag geschlossen

So sieht das Parkbad heute aus.

Das Coronavirus sorgt dafür, dass die Linz AG ab Donnerstag alle Bäder und die Eisflächen bis auf Weiteres sperrt. Auch die Thermen sperren zu.

Museen bleiben geöffnet

Hausverbote in Wels

Den Vorgaben des Bundes folgend macht nun auch die Linz AG ernst.Die Bäder und Eislaufflächen (soweit sie noch offen waren) werden gesperrt. Von der Einstellung betroffen sind:die Bäder, Sauna- und Wellnesseinrichtungen der Linz AG-Bäderoasen (Fitnessoase Parkbad, Wellnessoase Hummelhof, Familienoase Biesenfeld, Erlebnisoase Schörgenhub sowie Saunaoase Ebelsberg), sowie die Eisflächen (im Freien und in der Halle) in der Fitnessoase Parkbad.Das Land Oberösterreich schließt zudem die Eurothermen Bad Schallerbach, Bad Ischl und Bad Hall ab morgen, als Vorsorge-Maßnahme.Die städtischen Museen und die Linzer Volkshochschule bleiben bis auf Weiteres geöffnet. "Selbstverständlich gelten hier die Festlegungen der Bundesregierung, sodass etwa Vernissagen oder andere Veranstaltungen in den Häusern von maximal 100 Menschen besucht werden dürfen. Die Dauerausstellungen sollen jedoch weiter zugänglich bleiben," betont Bürgermeister Klaus Luger.Für die städtischen Häuser der Seniorenbetreuung der Stadt Wels besteht ab sofort ein Hausverbot für Personen, die aus Risikogebieten (u.a. Italien, China, Südkorea, Iran, Japan, Hongkong) zurückgekehrt sind sowie für Personen, die über Symptome einer Erkältungserkrankung klagen.