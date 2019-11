Lio ist auf der Welt! ÖSV-Star Feller erstmals Vater

Nachwuchs im österreichischen Ski-Team! Fanliebling Manuel Feller wurde am Montag erstmals Vater. "Willkommen auf der Welt, kleiner Lio", gab er seinem Sohn auf Instagram mit.

Mit den Worten "Willkommen auf der Welt, kleiner Lio" gab ÖSV-Star Manuel Feller auf Instagram die Geburt seines ersten Kindes bekannt. "Und auf einmal relativiert sich so vieles", schrieb der 27-jährige Tiroler noch unter sein Posting, das er, ganz wie es sich gehört, auch mit einem Herz versah.Beim Weltcup-Slalom im finnischen Levi (24.11.) wird sich Feller somit erstmals als stolzer Vater aus dem Starthaus wuchten. Beim Start in die Saison mit dem Riesentorlauf in Sölden war der Technik-Spezialist als Zwölfter der beste Österreicher. In seiner Paradedisziplin Slalom soll Feller jetzt den Rücktritt von Superstar Marcel Hirscher vergessen machen.