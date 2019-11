Superstar Lionel Richie 2020 in Oberösterreich

Vor zwei Monaten kam sein Live-Album raus – nächstes Jahr können wir ihn live in OÖ erleben: Lionel Richie kommt auf die Burg Clam.

Der Vorverkauf startet am Montag. Der nächste Superstar kommt im Sommer nach Oberösterreich.Im August hatte er sein Live-Album "Hello from Las Vegas" veröffentlicht – im Sommer kommt er live in den Bez. Perg: Lionel Richie ist am 16. Juli auf der Burg Clam.Auf seinem neuen Album sind alle seine Hits ("All Night Long", "Hello", "Say You, Say Me"). Und die wird er auch beim Konzert auf der Burg Clam spielen.