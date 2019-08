Liste Jetzt will Steuern auf Fleisch verdoppeln

Die Liste Jetzt nimmt in Sachen Fleischsteuer eine einzigartige Position ein. Sie wollen den Steuersatz auf Fleisch verdoppeln.

Fleischkonsum eindämmen

Die Liste Jetzt will eine Fleischsteuer einführen und hat am Dienstag bei einer Pressekonferenz Details genannt.Für alle Fleischprodukte - außer für Bio! - soll die Mehrwertsteuer verdoppelt werden. Tierschützer Martin Balluch und Wirtschaftsexperte Bernd Nussbaumer, die beide für die Liste kandidieren, stellten die Pläne vor.In Österreich werde nämlich zu viel Fleisch produziert und gegessen. Mit einer Fleischsteuer könnte man den Fleischkonsum reduzieren, "zumindest ein wenig eindämmen", hofft die Partei.Die aktuelle Grundsteuer auf Fleisch soll von zehn auf 20 Prozent erhöht werden. Wirtschaftssprecher Bernd Nussbaumer hat ausgerechnet, dass das pro Haushalt und Monat nur 4,33 Euro Mehrbelastung ausmachen würde.Der Staat wiederum würde 200 Millionen Euro an Steuern einnehmen, die dann den heimischen Biobauern zugute kommen sollen.Es könne ja nicht sein, dass zum Beispiel Hafermilch höher besteuert wird als Fleisch, so Balluch. Wo doch Hafermilch für den Menschen viel gesünder sei.Schnitzel bleibt"Wir wollen nicht den einkommensschwachen Österreichern das Schnitzel wegnehmen", betont Nussbaumer aber. Und auch auf den Einwand, dass diese verhältnismäßig kleine Fleischsteuer niemanden zum Umdenken bewegen wird, reagierte die Partei.Martin Balluch räumte ein: "Dass das nicht so einen großen Einfluss haben wird, ist natürlich klar. Wir sind aber schon froh, wenn der Kauf und der Konsum zumindest ein wenig zurückgehen." Jedenfalls könne man so die Massentierhaltung senken, so Balluch.(csc)