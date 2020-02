Ronaldo erzielt Tore 96, 97, 98, England mit 7:0 bei EM

Mit einem 7:0-Schützenfest gegen Montenegro bucht England sein Ticket für die EM 2020. Ronaldo erzielt für Portugal seine Tore 96, 97, 98 und fährt ebenfalls zur Euro.

Ronaldo fehlen noch zwei Tore auf "Hunderter"

Besser hätte das 1.000 Bewerbsspiel für Englands Fußballnationalmannschaft nicht laufen können! Mit einem 7:0-Schützenfest gegen Montenegro buchte die Elf von Trainer Gareth Southgate das Ticket für die EM 2020.Oxlade-Chamberlain eröffnete das Torfestival in der elften Minute, Kapitän Kane steuerte einen Dreierpack bei (18., 24., 37.). Dank eines Treffers von Rashford (30.) stand es bereits zur Pause 5:0 für die "Three Lions". Ein Eigentor von Sofranac (66.) und ein Tor von Abraham (84.) besiegelten den Endstand.Auch Cristiano Ronaldo lieferte wieder einmal eine geniale Show auf dem Rasen ab. Der 34-Jährige erzielte beim 6:0-Sieg Portugals über Litauen wie Kane einen Dreierpack (7., 22., 65.). Unfassbar, aber wahr: Es waren bereits die Teamtore Nummer 96, 97 und 98 für den Ausnahmestürmer, zum neunten Mal glänzte er für sein Heimatland mit drei Toren in einem Spiel.- Gruppe A: England, Tschechien- Gruppe B: Ukraine- Gruppe H: Türkei, Frankreich- Gruppe I: Belgien, Russland- Gruppe G: Polen- Gruppe F: Spanien