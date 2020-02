Thiem-Aus im Viertelfinale, Platz drei muss warten

Endstation für Dominic Thiem im Viertelfinale des ATP-500ers von Rio de Janeiro. Der Niederösterreicher musste sich in der Fortsetzung des Duells mit dem italienischen Sensationsmanns Gianluca Mager mit 6:7 (4) und 5:7 geschlagen geben.

Die Partie war in der Nacht auf Samstag beim Stand von 7:6 (4) und 2:1 für den italienischen Weltranglisten-128. wegen starkem Regen unterbrochen und am Samstag fortgesetzt worden.Doch Thiem konnte die Pleite gegen den sensationell aufspielenden 25-Jährigen nicht verhindern. Obwohl Österreichs Nummer eins mit Kick-Aufschlägen und Surf and Volley überraschte. Mager hielt seinen Breakvorsprung, stellte nach Wiederbeginn gleich auf 3:1.Der Qualifikant hielt seinen Vorsprung bis zum 5:4, zeigte erst danach Nerven. Mager hatte Thiem mit leichtfertigen Fehlern die Chance zum Re-Break geschenkt. Die Dritte verwertete Österreichs Nummer eins zum 5:5.Doch postwendend konterte Mager, holte sich gegen den unkonzentriert wirkenden Lichtenwörther sofort das Re-Break zum 6:5. Und diesmal versagten dem Italiener die Nerven nicht. Mager servierte bei seinem ersten Matchball mit einem Ass aus.Mager trifft damit am späten Samstagabend auf den Sieger der Partie Attila Balazs (Ungarn) gegen Pedro Martinez (Spanien).Die Viertelfinal-Pleite bedeutet für Thiem, dass Österreichs Nummer eins eine noch eine Woche auf seinen neuen Karriere-Meilenstein warten muss. Am Montag wird Thiem noch die Nummer vier der Welt bleiben.