Venier nach Sturz am Vortag Dritte im Super-G

Nur Viktoria Regensburg und Corinne Suter waren beim Super-G von Lake Louise schneller als Stephanie Venier. Insgesamt landeten fünf ÖSV-Läuferinnen in den Top Ten.

In der Abfahrt am Vortag war sie noch gestürzt – knapp 24 Stunden später fehlten Stephanie Venier im Super-G von Lake Louise nur 53 Hundertstel auf die deutsche Siegerin Viktoria Regensburg.Die Tirolerin wurde letztlich Dritte, die Schweizerin Corinne Sutter fuhr spät im Rennen noch auf den zweiten Platz.Sehr zum Ärger von Tamara Tippler, die dadurch als Vierte (+1,06) das Podium verpasste. So schien es bis zur Startnummer 25 Mirjam Puchner, die nicht zuletzt dank ihrer Gleitqualitäten am Ende Vierte wurde. Auch die Abfahrtssiegerin Nicole Schmidhofer zeigte eine gewohnt beherzte Fahrt, schwang letztlich als Siebente (+1,1) ab. Mit Ramona Siebenhofer landete noch eine vierte ÖSV-Läuferin als Zehnte (+1,19) in den Top Ten.„Ich habe mir heute in der Früh gedacht. Ob das war werden kann heute?", gestand Venier im „ORF"-Interview. „Dann habe ich es beim Freifahren probiert, das Schienbein hat schon geschmerzt. Aber ich habe es gut hingekriegt."