Liverpool bindet Klopp mit Langzeitvertrag an Klub

Erfolgstrainer Jürgen Klopp verlängert seinen Vertrag in Liverpool. Der Deutsche bindet sich bis 2024 an den Champions-League-Sieger.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool – das passt! Der charismatische Trainer führte die Reds mit dem Champions-League-Titel 2019 an die Spitze von Europas Klub-Fußball. Aktuell steuert der Traditionsverein dem ersten Ligatitel in diesem Jahrzehnt entgegen.Die Fans lieben ihren Coach. Der fühlt sich in der Stadt pudelwohl. Die Führungsspieler sind im besten Fußballeralter und können noch jahrelang in der aktuellen Konstellation zusammenspielen.Es verwundert daher wenig, dass der Klub mit Klopp weiterarbeiten will und umgekehrt. Am Freitagmittag vermeldete Liverpool einen Erfolg: Der Vertrag mit dem 52-Jährigen wurde bis 2024 verlängert.Sein bisheriger Vertrag wäre noch bis 2022 gelaufen.Der Deutsche ist seit Oktober 2015 im Amt. Nach Ablauf des neuen Arbeitspapier wäre Klopp 57 Jahre alt und seit fast einem Jahrzehnt beim Klub.Vorsicht: Seine Glanzzeit bei Borussia Dortmund ging 2015 im verflixten siebenten Jahr abrupt zu Ende. Selbst die besten Trainer der Welt geraten in Situationen, in denen sie ihre Spieler nicht mehr erreichen. Zumal die Konkurrenz nicht schläft.Aktuell deutet aber nichts darauf hin, dass das in Liverpool in absehbarer Zeit der Fall sein könnte. Klopp und die Reds werden vielmehr immer stärker, sind in der Premier League noch ungeschlagen und stehen nach dem 2:0 in Salzburg im Champions-League-Achtelfinale.