Liverpool hat gleich 3 Salzburger am Zettel

Nach dem heroischen 3:4 an der Anfield Road zeigt Liverpool-Coach Jürgen Klopp Interesse an gleich drei Salzburg-Spielern.

Beim heldenhaften 3:4 von Salzburg in der Champions League bei Titelverteidiger Liverpool spielten sich einige Bullen in die Auslage.Die italienische Fach-Site "calciomercato" berichtet jetzt, dass Liverpool seit dieser Partie gleich drei aus dem Salzburger Team auf dem Zettel haben soll.Wenig überraschend: Der Japaner Takumi Minamino hat sich mit seiner Glanzleistung ins Blickfeld gespielt. Der 25-Jährige hat noch bis 2021 einen gültigen Kontrakt bei den Salzburgern. Zweiter Offensivspieler im Visier der "Reds" ist Erling Haaland. Der Norweger war schon vor dem Auftritt in Liverpool, bei dem er trotz später Einwechslung das 3:3 erzielte, in England ein Thema.Dritter im Bunde ist Dominik Szoboszlai, der an der Anfield Road mit einem Fehler das 4:3-Siegestor von Liverpool einleitete. Der 18-jährige ungarische Teamspieler wurde auch schon mit Juventus, Arsenal oder die Bayern in Verbindung gebracht. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2022.