Lungenproblem! Salzburg muss um Haaland zittern

Red Bull Salzburg muss am Mittwoch in der Champions League bei Titelverteidiger Liverpool ran. Wird Torjäger Erling Braut Haaland noch rechtzeitig fit?

Red Bull Salzburg zittert vor dem großen Hit in der Champions League beim FC Liverpool (Mi., "Heute" tickert live) um seinen Torjäger Erling Braut Haaland. Den 19-Jährigen, der am ersten Spieltag der Königsklasse gegen Genk mit einem Triplepack glänzte und nach zehn Saisonspielen bei 17 Treffern hält, plagt laut seinem Coach Jesse Marsch ein "kleines Lungenproblem".Der Norweger soll eine Lungenentzündung erlitten haben, mit Montag will er aber wieder ins Training der "Bullen" einsteigen. "Macht er das, wäre er bereits fürs Spiel", erklärt Marsch. "Ob für die Startelf, wird sich zeigen." Wird Haaland nicht rechtzeitig fit, hätte Liverpool-Coach Jürgen Klopp, der im Auftaktspiel gegen Napoli eine Niederlage hinnehmen musste, eine gewichtige Sorge weniger...