Luxus & Qualität hören vor dem Badezimmer nicht auf

Das Wiener Traditionsunternehmen Klomfar bietet eine nachhaltige Abwechslung zu internationalen Versandriesen.

Den Trend zu fairen, regionaleren Produkten hat Klomfar schon lange entdeckt - seit 1960 setzt das Familienunternehmen auf Qualität aus Europa. Body Care aus Österreich, Frottee aus Deutschland und der Schweiz, Bad-Teppiche aus Portugal, Düfte aus Frankreich und handgearbeitete Accessoires aus Spanien. "Mit den Billig-Angeboten von Versand-Riesen können wir zwar oft nicht mithalten", so Martin Klomfar, Inhaber des Wiener Sanitär-Ausstatters. "Was die Qualität betrifft sieht das Ganze schon anders aus. Immer mehr Menschen erkennen wieder, dass es sich auf lange Sicht einfach lohnt in Qualität zu investieren – die Langlebigkeit unserer Produkte und unser Kundenservice sprechen für sich".In Zeiten von Home-Office und Social Distancing hat sich Klomfar nun außerdem dazu entschieden, in den Online-Versandhandel einzusteigen. Die Luxusprodukte für das Badezimmer sind damit allesamt im Onlineshop www.klomfar.at erhältlich. Aber nicht ohne Kundenservice: Für Fragen zum Sortiment sowie rund ums Thema Badezimmer-Einrichtung steht Klomfar Montag bis Samstag telefonisch zu Verfügung.Bis Ende Mai gibt es auch noch ein besonderes Goody für Kunden aus Österreich und Deutschland: Mit dem Gutschein-Code „Wellnessathome" liefert Klomfar bis zum 31.5.2020 kostenlos.