Macht im Motorsport: So stark sind die Österreicher

Gerhard Berger, Alexander Wurz, Dietrich Mateschitz, Toto Wolff - sie alle sind im Ranking der mächtigsten Männer im Motorsport vertreten. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Ein Ranking der mächtigsten Personen im Motorsport zeigt den großen Einfluss der Österreicher. Drei sind unter den Top 14.

Jean Todt ist der mächtigste PS-Mann der Welt. Zu diesem Schluss kommt die britische Fachzeitschrift "Autosport", die ihn in ihrer "Power List" an der Spitze führt. Es handelt sich um ein aktuelles Ranking der mächtigsten Männer im Motorsport. Und das sei an dieser Stelle hervorgehoben: Es sind ausschließlich Männer in dieser Liste vertreten.



Interessant ist das Ranking vor allem aus österreichischer Sicht. Es wird deutlich: heimische Rennsport-Größen haben international viel zu sagen.



Allen voran Dietrich Mateschitz. Der ist zwar kein Rennsportler, hat auch sonst mit dem operativen Renngeschäft wenig am Hut, ist aber Besitzer zweier Formel-1-Rennställe, besitzt eine Formel-1-Strecke (Spielberg) und tritt abseits davon als Boss von Red Bull als Sponsor in zahlreichen Disziplinen in Erscheinung.



Zweitbester Österreicher ist Toto Wolff. Der Mercedes-Motorsportchef rangiert an siebenter Position. Porsche-Vizepräsident Fritz Enzinger folgt auf Nummer 14.



Formel-1-Schwergewicht Helmut Marko (Red Bull) wird als 23. geführt, DTM-Boss Gerhard Berger als 47., Alexander Wurz als 50. Wurz ist nämlich nicht "nur" Co-Kommentator im ORF. Er ist Vorsitzender der Formel-1-Fahrergewerkschaft.



Zwischen Todt und Mateschitz auf Rang zwei: John Malone. Er ist Vorsitzender von Formel-1-Besitzer Liberty Media. (SeK)