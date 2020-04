Mäci-Öffnungen sorgen für Burger-Staus in Wien

Die McDonald's-Filialen haben seit Montag wieder offen und der Ansturm ist riesig. Teilweise bilden sich Staus in den Drive-In-Stationen, die Kolonnen reichen bis auf die Verkehrsstraßen zurück.

McDonald's nimmt den Betrieb wieder auf

Ansturm auf McDonalds

Das Warten hat ein Ende! Rund 70 McDonald's-Filialen öffneten am Montag die McDrives und die Wiener haben es offenbar kaum erwarten können ein Mäci-Menü zu gönnen.In Kaiserebersdorf (Simmering) stehen laut einer-Leserreporterin die Autos bis zur Straße in der Schlange. Auch auf der Wagramstraße staut es, weil so viele Kunden Gusto auf Burger und Pommes haben. Eine weitere Leserin berichtet, dass in der Erzherzog-Karl-Straße etwa 40 Autos vor ihr stehen. "Das dauert heute wohl ein bisschen länger", lacht die Wienerin im-Talk.In Wien-Döbling waren bereits kurz nach 9 Uhr die ersten Kunden beim McDrive und gönnten sich Cheeseburger, Pommes und Cola. Kurz vor 13 Uhr sah die Lage aber schon ganz anders aus, denn es bildete sich sogar auf der Heiligenstädter Straße ein riesiger Stau.