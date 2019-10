Mädchen-Killer tot in seiner Zelle aufgefunden

Am Donnerstagvormittag wurde Abdul D. leblos in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Er erstach 2017 seine Ex-Freundin Mia (15).

Die Bluttat sorgte im Dezember 2017 für Entsetzen über die deutschen Landesgrenzen hinaus: Abdul D. (laut Gutachten vermutlich 20 Jahre alt) traf damals in einem Supermarkt in der deutschen Stadt Kandel auf seine Ex-Freundin. Ohne Skrupel holte er ein Messer hervor und stach auf das Mädchen ein. Die 15-Jährige verstarb wenig später im Spital.D. wurde vergangenen September zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Am Donnerstag Vormittag fanden Mitarbeiter der Jugendstrafanstalt Schifferstadt den 20-Jährigen nun tot in seiner Zelle. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er sich erhängt haben. Anhaltspunkte auf Fremdeinwirkung gebe es keine.Klar ist, der Mörder hatte keine einfache Zeit im Gefängnis. Ein Ermittler meinte zu "Bild": "Bald wussten viele über den Mord an Mia Bescheid. Ein Mädchen-Killer steht im Knast ganz unten in der Hierarchie." Nach der Tracht Prügel kam Abdul D. erneut in eine Einzelzelle. Die Beamten gaben an, dass er andauernd die Wände anstarrte und "apathisch hin und her wippte".Nun wird ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Leiche wird am Freitag in Mainz obduziert, um die genauen Todesumstände zu klären.