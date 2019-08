Manchester City schlägt Liverpool im Supercup

Manchester City gewann wie im Vorjahr den englischen Supercup, der sich auf der Insel Community Shield nennt. Liverpool musste sich erst im Elferschießen beugen.

Nahezu perfekter Saisonstart für Manchester City! Der englische Meister setzte sich im Spiel um den Supercup gegen Vize-Champion Liverpool mit 5:4 im Elferschießen durch.Raheem Sterling brachte die "Citizens" bereits in Minute zwölf in Führung. Wenig später musste Leroy Sane verletzt vom Platz.Liverpool kam auf, scheiterte durch Mohamed Salah zwei Mal am Pfosten (15., 59.), durch Van Dijk an der Latte (57.) – ehe Joel Matip doch noch der Ausgleich gelang (77.).Weil Salah in der letzten Minute das sichere 2:1 vergab, musste die Entscheidung im Elferschießen fallen. Dort hatte Manchester das bessere Ende für sich. "Reds"-Kicker Georginio Wijnaldum vergab als einziger Spieler, City siegte mit 5:4.(red)