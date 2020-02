Manchester United trauert um Goalie-Legende

Harry Gregg ist tot! Die Torwart-Legende von Manchester United starb im Alter von 87 Jahren. Der Nordire überlebte das Flugzeugunglück 1958 und wurde dabei zum Lebensretter.

Die Torwartlegende Harry Gregg ist tot. Der langjährige Keeper von Manchester United und Überlebende des Flugunglücks des englischen Fußballrekordmeisters von 1958 in München ist nach Angaben seines früheren Clubs im Alter von 87 Jahren gestorben.Gregg überlebte einen Flugzeugabsturz am 6. Februar 1958 in München, bei dem 23 von 44 Passagieren starben, darunter auch acht Spieler von Manchester United. Der Torhüter rettete mehreren Menschen das Leben und wurde dafür mit dem Orden des Britischen Empire ausgezeichnet. Von 1957 bis 1966 spielte er 210-mal für Manchester United und bestritt 25 Länderspiele für Nordirland.