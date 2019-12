Mann (23) sticht von hinten auf Polizist ein

Am Münchner Hauptbahnhof wurde ein Polizist schwer verletzt.

Ein Polizist wurde am Münchner Hauptbahnhof attackiert und verletzt. Der Täter konnte verhaftet werden.

Am frühen Montagmorgen wurde ein Polizist von einem Mann mit einem Messer von hinten angegriffen. Der Beamte der Polizei München befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer Kontrolle.Wie die Polizei auf Twitter schreibt, war der Täter ein Unbeteiligter der Kontrolle. Zeugen konnten den Mann, einen 23-jährigen Deutschen, festhalten. Weitere Polizisten nahmen ihn schließlich fest.Der angegriffene Polizist befindet sich im Krankenhaus und wird behandelt. Er erlitt an Nacken und Hals schwere Verletzungen. Die Münchner Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Da sich die Ersthelfer vom Tatort entfernten, sucht die Polizei die Zeugen des Angriffs.