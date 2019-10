Mann (44) bei Unfall in Transporter eingeklemmt

In Krems krachten am Dienstag ein Lastwagen und ein Transporter zusammen. Einen der beiden Lenker musste die Feuerwehr aus dem Wrack schneiden.

Früh am Dienstagmorgen krachten auf der S5 in Krems auf der Kreuzung mit der Hafenstraße ein Lastwagen und ein Transporter ineinander. Der 44-jährige Lenker des Transporters wurde beim schweren Unfall im Wrack eingeklemmt.Er wurde von der Kremser Feuerwehr mit Hilfe von Spreizer und Zylinder aus dem Fahrzeug geschnitten und gerettet. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung ins Universitätsklinikum Krems gebracht.Der 35-jährige Lkw-Lenker blieb indes unverletzt. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallerhebungen musste die S5 bis 7:30 Uhr in Fahrtrichtung Wachau gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.