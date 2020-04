Mann geht auf Polizist zu und stößt ihn zu Boden

In der Gellertgasse kam es am Mittwochabend zu einem Polizei-Einsatz. Ein Video davon sorgt nun für Kritik an den Beamten.

Am Mittwochabend wurde die Polizei gegen 21 Uhr wegen zwei auf der Straße schreienden Männern alarmiert. Der Anrufer will zudem gehört haben, dass einer der beiden eine Waffe bei sich hatte. Die Beamten konnten anschließend den 39-Jährigen und seinen 30-jährigen Bekannten in der Gellertgasse antreffen und stellten sie zur Rede. Ein Teil der Amtshandlung wurde daraufhin von einem Anrainer mitgefilmt.Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie einer der beiden Unbekannten den anderen von hinten festhält. Als er ihn loslässt will dieser einen Schritt auf den Polizisten zugehen und bekommt von ihm plötzlich einen Stoßer.Danach geht alles ganz schnell: Der scheinbar alkoholisierte Mann verliert kurzerhand sein Gleichgewicht und fliegt nach hinten. Als sein Freund ihn auffangen will, wird auch dieser zur Seite geschupst und fällt auf den Gehsteig. Im selben Moment trifft die angeforderte Verstärkung ein und fixiert beide Männer am Boden. Dann endet das Video.Nun kritisiert der Augenzeuge das Vorgehen der Polizisten. Seiner Meinung nach war die angewandte Körperkraft überhaupt nicht notwendig, denn die Personen waren ohnehin "beeinträchtigt".fragte bei der Wiener Polizei nach, was es mit der Amtshandlung auf sich hatte. "Der Einsatz ist uns bekannt. Laut Aufforderer hätte einer der beiden Männer eine Waffe bei sich gehabt. Der Einsatz wurde von den Kollegen dokumentiert und das Einschreiten wird intern geprüft", heißt es seitens der Pressestelle. Eine Waffe fanden die Polizisten bei den Männern nicht, weshalb sie letztlich auch nicht festgenommen wurden.