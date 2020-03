Mann mit Gasmaske beim Einkaufen gesichtet

In den vergangenen Tagen sorgten vermehrt fast leere Supermärkte für Gesprächsstoff. Die Regierung ruft die Bevölkerung allerdings zur Ruhe auf.

Egal ob Handschuhe, Mundschutz oder gleich ein kompletter Anzug aus Müllsackerln, die österreichische Bevölkerung wird immer kreativer, wenn es um die eigene Sicherheit geht. So entdeckte ein-Leserreporter einen Mann in einem Spar im Niederösterreichischen Gänserndorf, der seine eigene Vorstellung von Eigenschutz hatte.Ausgestattet mit Lederhandschuhen, einer Bundesheerjacke und einer Gasmaske ging der Mann noch am Freitag einkaufen, um sich wahrscheinlich auf die Ausbreitung des Coronavirus vorzubereiten. Allerdings benötigt die Maske einen speziellen Filter, um auch wirklich wirken zu können.